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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.527-181.0Nhẹ và công thái học: T 7/1 Classic với túi lọc bằng vải không dệt là một máy hút bụi thuộc phân khúc tầm trung với tỷ lệ giá thành-hiệu suất tốt, lực hút mạnh tối ưu.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
235 / 23.5
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
850
Dung tích thùng chứa (l)
7
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
62
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
6
Kích thước (D x R x C) (mm)
375 x 285 x 310
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng