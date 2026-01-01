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    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on white background.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 7/1 Classic

    Mã đơn hàng: 1.527-181.0

    Nhẹ và công thái học: T 7/1 Classic với túi lọc bằng vải không dệt là một máy hút bụi thuộc phân khúc tầm trung với tỷ lệ giá thành-hiệu suất tốt, lực hút mạnh tối ưu.