Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a grey and black design with yellow accents.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 8/1 Classic

    Mã đơn hàng: 1.527-160.0

    Máy hút bụi khô T 8/1 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Dung tích chứa bụi 8l kết hợp với thiết kế thân thiện và lực hút mạnh. Giá thành phải chăng.
    Yêu cầu báo giá