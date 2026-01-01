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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.527-160.0Máy hút bụi khô T 8/1 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Dung tích chứa bụi 8l kết hợp với thiết kế thân thiện và lực hút mạnh. Giá thành phải chăng.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
285 / 28.5
Lưu lượng khí (l/s)
47
Hiệu suất (W)
1600
Dung tích thùng chứa (l)
8
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
69
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8
Kích thước (D x R x C) (mm)
355 x 310 x 350
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng