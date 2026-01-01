Tay cầm xe đẩy thùng đôi | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.999-180.0

Tay cầm công thái học là một bổ sung thiết thực cho xe đẩy thùng đơn và thùng đôi của chúng tôi (6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 và 6.999-025.0).