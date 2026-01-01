Tay cầm xe đẩy thùng đôi | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.999-180.0Tay cầm công thái học là một bổ sung thiết thực cho xe đẩy thùng đơn và thùng đôi của chúng tôi (6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 và 6.999-025.0).
Kích thước (D x R x C) (mm)
180 x 60 x 440
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.33
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.33
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com