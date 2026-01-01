Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Tay cầm xe đẩy thùng đôi | Kärcher

    Grey plastic handle with an oval grip and a cylindrical attachment point at the base.

    Tay cầm xe đẩy thùng đôi

    Mã đơn hàng: 6.999-180.0

    Tay cầm công thái học là một bổ sung thiết thực cho xe đẩy thùng đơn và thùng đôi của chúng tôi (6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 và 6.999-025.0).
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