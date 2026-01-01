Thanh cầm nhôm 140 cm/ D 23 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.999-096.0Đối với tất cả những người lau và chổi cao su.
Loại tay cầm
Vừa
Chiều dài tay cầm (mm)
1400
Đường kính tay cầm (mm)
23
Số lượng (Unit)
1
Chiều dài (mm)
1400
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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