Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh cầm nhôm 140 cm/ D 23 mm | Kärcher

    Silver broom handle with a teal grip, isolated on a white background.

    Thanh cầm nhôm 140 cm/ D 23 mm

    Mã đơn hàng: 6.999-096.0

    Đối với tất cả những người lau và chổi cao su.
    Yêu cầu báo giá