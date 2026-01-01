Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh nối dài 400cm | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise grips, isolated on a white background.

    Thanh nối dài 400cm

    Mã đơn hàng: 3.345-085.0

    Chất lượng cao và chắc chắn, để làm việc an toàn mà không cần thang - trực tiếp từ mặt đất.
    Yêu cầu báo giá