Thanh nối dài 400cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 3.345-085.0Chất lượng cao và chắc chắn, để làm việc an toàn mà không cần thang - trực tiếp từ mặt đất.
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.86
Kích thước (D x R x C) (mm)
4000 x 21 x 21
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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