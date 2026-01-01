Thanh nối dài 400cm | Kärcher

Chất lượng cao và chắc chắn, một khối trượt được trang bị đặc biệt loại bỏ làm việc ngược tay giúp làm việc an toàn mà không cần thang - trực tiếp từ mặt đất, với khóa bảo vệ hình nón và nhúm, chất liệu làm từ nhôm và nhựa.