Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh nối dài 97 - 184 cm | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise grips, extended vertically against a white background.

    Thanh nối dài 97 - 184 cm

    Mã đơn hàng: 6.999-111.0

    Dùng cho tất cả các loại bàn lau sàn và thanh gạt nước .
    Yêu cầu báo giá