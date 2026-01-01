Thanh nối dài 97 - 184 cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.999-111.0Dùng cho tất cả các loại bàn lau sàn và thanh gạt nước .
Loại tay cầm
Thanh nối dài
Chiều dài tay cầm (mm)
1840
Đường kính tay cầm (mm)
23
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.432
Chiều dài (mm)
260
Kích thước, đóng gói (mm)
260 x 260 x 1840
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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