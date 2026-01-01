Thanh ray V, thép không gỉ | Kärcher

Thanh ray chuyên nghiệp được làm từ thép không gỉ với hình V, vị trí đường ray có thể điều chỉnh, mạnh mẽ và cứng cáp, luôn luôn hoàn hảo, thay thế đường ray đơn giản, làm từ thép không gỉ, bao gồm. cao su gạt nước mềm.