Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh ray V, thép không gỉ | Kärcher

    Grey rectangular bar against a white background, viewed from the side.

    Thanh ray V, thép không gỉ

    Mã đơn hàng: 3.345-146.0

    Thanh ray chuyên nghiệp được làm từ thép không gỉ với hình V, vị trí đường ray có thể điều chỉnh.
    Yêu cầu báo giá