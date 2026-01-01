Thanh ray V, thép không gỉ | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 3.345-146.0Thanh ray chuyên nghiệp được làm từ thép không gỉ với hình V, vị trí đường ray có thể điều chỉnh.
Vật liệu
Thép không gỉ
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.098
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.104
Chiều dài (mm)
350
Kích thước, đóng gói (mm)
350 x 2 x 20
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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