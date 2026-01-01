Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt Advanced | Kärcher

    Silver metallic vase with textured bands and raised dots, featuring a narrow neck and smooth surface.

    Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt Advanced

    Mã đơn hàng: 6.414-050.0

    Bình chứa chất làm sạch bổ sung 1 lít để thay thế nhanh chất làm sạch (đối với vòi phun bọt 2.112-017.0 và 2.112-018.0)
    Yêu cầu báo giá