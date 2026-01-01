Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt Advanced | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.414-050.0Bình chứa chất làm sạch bổ sung 1 lít để thay thế nhanh chất làm sạch (đối với vòi phun bọt 2.112-017.0 và 2.112-018.0)
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.085
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com