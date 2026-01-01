Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt Basic | Kärcher

    White Kärcher detergent bottle with textured grip and visible logo, standing upright on a plain background.

    Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt Basic

    Mã đơn hàng: 5.071-414.0

    Để thay đổi nhanh chất tẩy rửa: Hộp chứa chất làm sạch bổ sung 1 lít cho ống phun bọt cơ bản (2.112-053.0, 2.112-054.0 và 2.112-055.0).
    Yêu cầu báo giá