Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt Basic | Kärcher

Mã đơn hàng : 5.071-414.0

Để thay đổi nhanh chất tẩy rửa: Hộp chứa chất làm sạch bổ sung 1 lít cho ống phun bọt cơ bản (2.112-053.0, 2.112-054.0 và 2.112-055.0).