Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt | Kärcher

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    Thùng chứa chất làm sạch 1L cho bình phun tạo bọt

    Mã đơn hàng: 6.414-954.0

    Bình chứa chất làm sạch bổ sung 1 lít để thay thế nhanh chất làm sạch (đối với vòi phun bọt 6.394-668)
    Yêu cầu báo giá