Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng đỏ 6L | Kärcher

    Red rectangular bin with grey handles, viewed from the front, against a white background.

    Thùng đỏ 6L

    Mã đơn hàng: 6.999-285.0

    Thùng hình chữ nhật, màu đỏ, có quai xách tiết kiệm diện tích. Thể tích: 6 lít. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
    Yêu cầu báo giá