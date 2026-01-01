Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng vàng 6L | Kärcher

    Yellow rectangular bucket with grey handles, isolated on a white background.

    Thùng vàng 6L

    Mã đơn hàng: 6.999-286.0

    Thùng màu vàng có quai xách tiết kiệm diện tích. Dạng hình chữ nhật, thể tích 6 lít. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
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