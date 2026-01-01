Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng xanh 6L | Kärcher

    Blue rectangular plastic bucket with grey handles, viewed from the front against a white background.

    Thùng xanh 6L

    Mã đơn hàng: 6.999-284.0

    Thùng màu xanh có quai xách tiết kiệm không gian. Dạng hình chữ nhật, thể tích 6 lít. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
    Yêu cầu báo giá