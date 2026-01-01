Thùng xanh 6L | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.999-284.0Thùng màu xanh có quai xách tiết kiệm không gian. Dạng hình chữ nhật, thể tích 6 lít. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 260 x 250
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.443
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.508
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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