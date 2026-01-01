Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thùng xanh lá 6L | Kärcher

    Turquoise plastic bucket with grey handles, shown against a white background.

    Thùng xanh lá 6L

    Mã đơn hàng: 6.999-287.0

    Thùng xanh có quai xách tiết kiệm không gian. Dạng hình chữ nhật, thể tích 6 lít. Thích hợp cho tất cả các xe đẩy trong dòng Classic của Kärcher.
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