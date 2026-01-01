Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Trolley Hotel Classic I | Kärcher

    Grey Kärcher cleaning trolley with three wooden shelves, side compartments, and four wheels on a white background.

    Trolley Hotel Classic I

    Mã đơn hàng: 6.999-221.0

    Giỏ đựng hàng dành cho khách sạn có ngăn xếp thùng chứa 120 L. Giỏ hàng phù hợp cho 12 đến 15 phòng và có tính năng ba kệ gỗ và 5 bánh xe 125 mm.
    Yêu cầu báo giá