Trolley Hotel Classic I | Kärcher

Không gian chật hẹp trong thang máy hoặc hành lang khách sạn phù hợp với Trolley Hotel Classic I. Do năm bánh xe lớn 125 mm có thể xoay được. Xe đẩy khách sạn mạnh mẽ phù hợp để dọn dẹp và cung cấp lên đến 15 phòng và rất tiện lợi và nhẹ nhàng khi bạn sử dụng. Ngăn chứa 120 lít có thể gập lại lớn cung cấp đủ sức chứa để bỏ rác và ba giá gỗ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và tiếp cận các vật dụng và vật liệu làm sạch. Vật liệu không rỉ sét đảm bảo tuổi thọ lâu dài, trong khi bề mặt nhẵn giúp xe đẩy dễ dàng vệ sinh hơn khi cần thiết.

Công thái học tốt nhất Rất dễ vận hành và thân thiện với công việc đứng. Tiếp cận thuận tiện với lót thùng và đồ dùng. Chất lượng cao Chất liệu cao cấp, không gỉ sét và thiết kế rất chắc chắn. Vệ sinh xe đẩy Bề mặt nhẵn giúp cho xe đẩy dễ dàng vệ sinh hơn khi cần thiết. Khả năng chuyển động dễ dàng Năm bánh xe có thể xoay giúp dễ dàng di chuyển trong không gian chật hẹp. Được trang bị rất tốt Bao gồm thùng lót thùng lớn 120 lít và ba kệ gỗ.