Trolley Hotel Classic I | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.999-221.0Giỏ đựng hàng dành cho khách sạn có ngăn xếp thùng chứa 120 L. Giỏ hàng phù hợp cho 12 đến 15 phòng và có tính năng ba kệ gỗ và 5 bánh xe 125 mm.
Khả năng xử lý chất thải (l)
120
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
34
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
36.427
Kích thước (D x R x C) (mm)
1270 x 530 x 1280
Kích thước, đóng gói (mm)
1270 x 530 x 1280
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com