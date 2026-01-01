Trục đệm pad con lăn, 350 mm | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.762-009.0Trục đệm pad con lăn, nhôm dùng cho pad con lăn hoặc con lăn sợi microfiber, chiều dài 350 mm.
Số lượng (Unit)
1
Chiều dài (mm)
350
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.1
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com