Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Trục đệm pad con lăn, 350 mm | Kärcher

    Transparent cylindrical tube with metallic end caps, lying horizontally on a white background.

    Trục đệm pad con lăn, 350 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-009.0

    Trục đệm pad con lăn, nhôm dùng cho pad con lăn hoặc con lăn sợi microfiber, chiều dài 350 mm.
    Yêu cầu báo giá