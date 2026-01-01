Ưu điểm của EASY!Force | Kärcher

Khái niệm mang tính cách mạng của súng áp lực cao EASY!Force đảm bảo hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Lực dội lại của tia phun áp suất cao được sử dụng để giảm lực giữ cho người vận hành về không. Về độ bền, súng cao áp Karcher gây ấn tượng với vật liệu chất lượng cao: các van làm bằng chất liệu gốm với độ bền cao so vơi các chất liệu khác. Van gốm đảm bảo tuổi thọ dài hơn 5 lần so với các loại súng áp lực cao khác.