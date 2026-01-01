Ưu điểm của EASY!Force | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.118-005.0Hiệu quả, không tốn năng lượng: súng áp lực cao EASY!Force sử dụng lực dội lại của tia phun áp suất cao, để giảm lực giữ cho người điều khiển về không.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
300
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.772
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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