Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ưu điểm của EASY!Force | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with brass fittings, labelled "Professional."

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    GDA18 VE WINNER 4C
    German Innovation Award 2018

    Ưu điểm của EASY!Force

    Mã đơn hàng: 4.118-005.0

    Hiệu quả, không tốn năng lượng: súng áp lực cao EASY!Force sử dụng lực dội lại của tia phun áp suất cao, để giảm lực giữ cho người điều khiển về không.
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