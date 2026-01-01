Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Van bi | Kärcher

    Grey Kärcher pipe clamp with brass fittings and a black handle featuring a yellow button on top.

    Van bi

    Mã đơn hàng: 4.580-097.0

    Bộ chuyển đổi áp suất thấp TL bao gồm van bi để lắp đặt không cần dụng cụ trên ống lồng. Lý tưởng cho các ứng dụng có bàn chải cao áp xoay.
    Yêu cầu báo giá