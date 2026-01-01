Vắt cao su 55 cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Chương trình
ADVANCED
Bề rộng vận hành (cm)
55
Vật liệu
PP
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.25
Kích thước (D x R x C) (mm)
550 x 45 x 140
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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