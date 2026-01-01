Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vắt cao su 55 cm | Kärcher

    Turquoise floor squeegee with black rubber blade, viewed from the front against a white background.

    Vắt cao su 55 cm

    Mã đơn hàng: 6.999-089.0

    Vắt nước bằng nhựa.
    Yêu cầu báo giá