VehiclePro Foam Cleaner RM 838

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Chất làm sạch bọt mạnh để rửa xe không tiếp xúc

loại bỏ các vết dầu mỡ cứng đầu, cũng như muội than, nhựa cây, cặn côn trùng và bụi bẩn trên đường

nâng cao hiệu suất làm sạch nhờ các vi tinh thể

hiệu quả cao nhờ bọt mịn, xốp và kết dính

Hoàn hảo để sử dụng với MultiApp lance

Làm sạch không chổi than ngăn ngừa sự hình thành các vết xước nhỏ

cực kỳ nhẹ nhàng trên sơn, trang trí và vành bánh xe bằng nhôm

hiệu quả cao

Thời gian phản ứng ngắn

Mùi hương tươi mát và dễ chịu