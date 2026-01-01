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    Large container of Kärcher RM 838 cleaning solution with label showing product details and images of cars.

    VehiclePro Foam Cleaner RM 838

    Mã đơn hàng: 6.295-838.0

    Chất tẩy rửa kiềm kiềm RM 838 để rửa xe không tiếp xúc dễ dàng loại bỏ vết dầu mỡ nặng, cặn và bụi bẩn trên đường và nhẹ nhàng khi sơn.
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