VehiclePro Foam Cleaner RM 838

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-838.0Chất tẩy rửa kiềm kiềm RM 838 để rửa xe không tiếp xúc dễ dàng loại bỏ vết dầu mỡ nặng, cặn và bụi bẩn trên đường và nhẹ nhàng khi sơn.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
22.82
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