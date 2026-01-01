Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free | Kärcher

    Yellow Kärcher VehiclePro Professional high-pressure wash container with label showing a car being cleaned.

    VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free

    Mã đơn hàng: 6.295-553.0

    Chất tẩy rửa cô đặc này có phạm vi hòa tan bụi bẩn rộng và loại bỏ các chất bẩn cứng đầu nhất trên đường, như bụi, dầu, dầu mỡ bôi trơn, côn trùng, nhựa cây và bùn.
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