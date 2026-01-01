VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.295-553.0

Chất tẩy rửa cô đặc này có phạm vi hòa tan bụi bẩn rộng và loại bỏ các chất bẩn cứng đầu nhất trên đường, như bụi, dầu, dầu mỡ bôi trơn, côn trùng, nhựa cây và bùn.