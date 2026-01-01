VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.295-553.0Chất tẩy rửa cô đặc này có phạm vi hòa tan bụi bẩn rộng và loại bỏ các chất bẩn cứng đầu nhất trên đường, như bụi, dầu, dầu mỡ bôi trơn, côn trùng, nhựa cây và bùn.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
23.4
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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