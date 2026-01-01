VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-441.0Hiệu quả cao tập trung vành sạch hơn. Bọt chủ động cho phép loại bỏ nhẹ nhàng tất cả bụi bẩn vành thông thường, như bụi phanh, mòn lốp, cặn muối mùa đông, vết vôi và cặn muối.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
22.66
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
23.87
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 250 x 410
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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