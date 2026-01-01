Đừng bỏ lỡ 🎁 Nhập mã "XANH2026" - Giảm thêm 5% máy gia dụng và một số phụ kiện!

    Red Kärcher RM 800 detergent container with label, featuring product details and images.

    VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800

    Mã đơn hàng: 6.295-441.0

    Hiệu quả cao tập trung vành sạch hơn. Bọt chủ động cho phép loại bỏ nhẹ nhàng tất cả bụi bẩn vành thông thường, như bụi phanh, mòn lốp, cặn muối mùa đông, vết vôi và cặn muối.
    Yêu cầu báo giá