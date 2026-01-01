VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800

Mã đơn hàng : 6.295-441.0

Hiệu quả cao tập trung vành sạch hơn. Bọt chủ động cho phép loại bỏ nhẹ nhàng tất cả bụi bẩn vành thông thường, như bụi phanh, mòn lốp, cặn muối mùa đông, vết vôi và cặn muối.