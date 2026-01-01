VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.295-323.0

Chất tẩy rửa vành cho vành kim loại và thép tráng nhẹ. Hành động nhẹ nhàng, loại bỏ hiệu quả sự ô nhiễm cứng đầu nhất, ví dụ: bụi đường, bụi phanh. Không tấn công sàn hay vòm bánh xe.