VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.295-323.0Chất tẩy rửa vành cho vành kim loại và thép tráng nhẹ. Hành động nhẹ nhàng, loại bỏ hiệu quả sự ô nhiễm cứng đầu nhất, ví dụ: bụi đường, bụi phanh. Không tấn công sàn hay vòm bánh xe.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13
Trọng lượng (Kg)
21.82
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
22.598
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 237 x 430
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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