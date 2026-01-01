Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic | Kärcher

    Blue container with a white cap, labelled "Kärcher RM 801 Classic." The label includes text and images related to cleaning.

    VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic

    Mã đơn hàng: 6.295-323.0

    Chất tẩy rửa vành cho vành kim loại và thép tráng nhẹ. Hành động nhẹ nhàng, loại bỏ hiệu quả sự ô nhiễm cứng đầu nhất, ví dụ: bụi đường, bụi phanh. Không tấn công sàn hay vòm bánh xe.
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