VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-431.0Sáp phun chất lỏng này mang lại cho xe một sự tỏa sáng rực rỡ và bảo vệ lâu dài. Không bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước, nó cung cấp một kết thúc không tì vết mà không sấy khô. Tuân thủ VDA.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
4
Trọng lượng (Kg)
19.88
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21.505
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 230 x 430
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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