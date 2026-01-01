VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.295-431.0

Sáp phun chất lỏng này mang lại cho xe một sự tỏa sáng rực rỡ và bảo vệ lâu dài. Không bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước, nó cung cấp một kết thúc không tì vết mà không sấy khô. Tuân thủ VDA.