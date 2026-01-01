Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic | Kärcher

    Blue Kärcher VehiclePro RM 821 Classic spray wax container with label showing a car's headlight.

    VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic

    Mã đơn hàng: 6.295-431.0

    Sáp phun chất lỏng này mang lại cho xe một sự tỏa sáng rực rỡ và bảo vệ lâu dài. Không bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước, nó cung cấp một kết thúc không tì vết mà không sấy khô. Tuân thủ VDA.
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