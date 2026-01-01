Vòi làm sạch thùng BC 14/12 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.112-020.0Vòi xịt rửa thùng BC 14/12 là thiết bị xịt chuyên dụng để làm sạch bên trong của các thùng, bể - đặc biệt là thùng gỗ sồi có dung tích từ 225 đến 600 lít.
Bộ truyền động
Điện
Số đầu phun (Unit)
2
Lưu lượng (l/h)
1400
Tốc độ quay (rpm)
62
Độ dài thiết lập (mm)
315 - 900
Điện áp (V)
115 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
độ mở thùng chứa (mm)
40
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 80
Trọng lượng (Kg)
4.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
1170
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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