Vòi làm sạch thùng BC 14/12 | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.112-020.0

Vòi xịt rửa thùng BC 14/12 là thiết bị xịt chuyên dụng để làm sạch bên trong của các thùng, bể - đặc biệt là thùng gỗ sồi có dung tích từ 225 đến 600 lít.