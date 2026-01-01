Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi làm sạch thùng BC 14/12 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle and control lever, connected to a hose, on a white background.

    Vòi làm sạch thùng BC 14/12

    Mã đơn hàng: 2.112-020.0

    Vòi xịt rửa thùng BC 14/12 là thiết bị xịt chuyên dụng để làm sạch bên trong của các thùng, bể - đặc biệt là thùng gỗ sồi có dung tích từ 225 đến 600 lít.
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