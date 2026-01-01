Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi phun chất làm sạch cho áp suất cao và thấp (không có đầu phun) | Kärcher

    Brass valve with attached white hose and yellow handle, isolated on a white background.

    Vòi phun chất làm sạch cho áp suất cao và thấp (không có đầu phun)

    Mã đơn hàng: 3.637-001.0

    Vòi phun chất tẩy rửa cho liều lượng áp suất cao và thấp độc lập. Liều lượng tối đa khoảng 15%.
    Yêu cầu báo giá