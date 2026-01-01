Vòi phun PowerControl 027 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-043.0Công cụ phun PowerControl với kích thước vòi phun 027, cho phép điều chỉnh áp suất thay đổi vô hạn trực tiếp trong khu vực kẹp, và do đó điều chỉnh chính xác công suất cho nhiệm vụ tương ứng.
Ren kết nối
EASY!Lock
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.1
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com