Vòi phun PowerControl 027 | Kärcher

Giải pháp thay thế lý tưởng cho máy làm sạch áp suất cao không có chức năng điều khiển Servo: vòi phun PowerControl 027 của chúng tôi với đường viền vòi phun được cấp bằng sáng chế, để tăng hiệu suất làm sạch lên đến 40% có khả năng điều chỉnh áp suất vô cùng dễ dàng, và dễ vận hành trong tầm với trực tiếp của người dùng. Bằng cách này, bạn có thể phối hợp chính xác hiệu suất làm sạch, và nhiệm vụ làm sạch trong ứng dụng. Chất làm sạch có thể được áp dụng cụ thể thông qua chế độ áp suất thấp tích hợp. Mức điều chỉnh độ phun đảm bảo góc làm việc chính xác giúp tối ưu hiệu quả công việc.