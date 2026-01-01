Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi phun PowerControl 027 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle, shown on a white background.

    Vòi phun PowerControl 027

    Mã đơn hàng: 4.112-043.0

    Công cụ phun PowerControl với kích thước vòi phun 027, cho phép điều chỉnh áp suất thay đổi vô hạn trực tiếp trong khu vực kẹp, và do đó điều chỉnh chính xác công suất cho nhiệm vụ tương ứng.
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