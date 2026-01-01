Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi phun PowerControl 034 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle, shown on a white background.

    Vòi phun PowerControl 034

    Mã đơn hàng: 4.112-045.0

    Điều chỉnh áp suất thay đổi vô hạn trong quá trình vận hành trực tiếp, đặc biệt đối với các máy không có chức năng điều khiển Servo. Hiệu suất làm sạch có thể được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ tương ứng ngay lập tức. Chế độ áp suất thấp cho ứng dụng của chất tẩy rửa và điều chỉnh mức phun tia quy tròn sản phẩm.
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