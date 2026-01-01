Vòi phun PowerControl 034 | Kärcher

Vòi phun PowerControl 034 cho phép bạn thích ứng vô hạn hiệu suất làm sạch của máy phun rửa áp suất cao của bạn, với nhiệm vụ tương ứng bất cứ lúc nào. Cho dù bạn cần nhiều hay ít áp lực: đường viền vòi phun áp suất Kärcher được cấp bằng sáng chế, làm tăng hiệu suất làm sạch khoảng 40%. Việc kiểm soát điều chỉnh áp suất nằm trong tầm tay, và rất dễ vận hành trong quá trình làm việc. Đối với ứng dụng các chất tẩy rửa, chế độ áp suất thấp được tích hợp, trong khi điều chỉnh mức phun đảm bảo góc làm việc chính xác.