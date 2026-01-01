Vòi phun PowerControl 038 | Kärcher

Với đường viền vòi phun công suất Kärcher được cấp bằng sáng chế để tăng hiệu suất làm sạch khoảng 40%, vòi phun PowerControl 038 của chúng tôi như một giải pháp thay thế cho các máy không chức năng điều khiển Servo. Bạn có thể điều chỉnh hiệu suất làm sạch, với tác vụ thực tế mà không làm gián đoạn công việc bằng cách sử dụng điều chỉnh áp suất biến vô hạn. Các chất làm sạch được áp dụng thông qua chế độ áp suất thấp đặc biệt, trong khi góc làm việc tối ưu được chọn bằng cách sử dụng điều chỉnh mức phun tích hợp. Kiểm soát nằm trong tầm tay và rất dễ vận hành.