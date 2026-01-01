Vòi phun PowerControl 038 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-047.0Điều chỉnh áp suất thay đổi vô hạn trong quá trình vận hành trực tiếp, đặc biệt đối với các máy không có chức năng điều khiển Servo. Hiệu suất làm sạch có thể được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ tương ứng ngay lập tức. Chế độ áp suất thấp cho ứng dụng của chất tẩy rửa và điều chỉnh mức phun tia quy tròn sản phẩm.
Ren kết nối
EASY!Lock
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.1
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com