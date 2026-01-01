Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi phun PowerControl 042 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner lance with adjustable nozzle, shown on a white background.

    Vòi phun PowerControl 042

    Mã đơn hàng: 4.112-046.0

    Vòi phun PowerControl của chúng tôi với kích thước vòi phun 042, cho phép hiệu suất làm sạch phù hợp cho từng công việc vệ sinh. Vô hạn biến thiên và điều chỉnh áp suất chính xác trực tiếp trong tầm tay.
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