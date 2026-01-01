Vòi phun PowerControl 042 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-046.0Vòi phun PowerControl của chúng tôi với kích thước vòi phun 042, cho phép hiệu suất làm sạch phù hợp cho từng công việc vệ sinh. Vô hạn biến thiên và điều chỉnh áp suất chính xác trực tiếp trong tầm tay.
Ren kết nối
EASY!Lock
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.1
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com