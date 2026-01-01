Vòi phun PowerControl 042 | Kärcher

Càng nhiều càng cần thiết, càng ít càng tốt: với sự điều chỉnh áp suất vô hạn của vòi phun PowerControl 042 của chúng tôi, giờ đây bạn có thể điều chỉnh tối ưu hiệu suất làm sạch với nhiệm vụ làm sạch tương ứng, mà không làm gián đoạn công việc. Vị trí công thái học trong tầm với, thích ứng là rất dễ dàng để thực hiện. Để tối ưu hóa hơn nữa, đường viền vòi phun áp suất Kärcher được cấp bằng sáng chế làm tăng hiệu suất làm sạch khoảng 40%. Chế độ áp suất thấp đặc biệt giúp các ứng dụng chất tẩy rửa, và góc làm việc cũng có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng cách điều chỉnh mức phun cải tiến.