Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi phun thay thế 850mm | Kärcher

    Placeholder image

    Vòi phun thay thế 850mm

    Mã đơn hàng: 9.751-044.0

    Vòi phun sơn kẽm 600mm với kết nối vít tay phù hợp với các máy thuộc dòng HD Classic. Vòi phun không thể xoay.
    Yêu cầu báo giá