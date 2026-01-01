Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòng kẹp ống | Kärcher

    Metal suction cup with a loop handle, featuring a bolt and nut fastening on a white background.

    Vòng kẹp ống

    Mã đơn hàng: 2.642-528.0

    Vòng kẹp ống để cố định vòi hút vào các bề mặt nhẵn.
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