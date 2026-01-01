Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    WR 10 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with a circular metal head featuring small perforations.

    WR 10

    Mã đơn hàng: 2.114-016.0

    Kết hợp với máy phun rửa áp lực cao nước nóng, dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 10 của chúng tôi cho phép loại bỏ cỏ nhanh và triệt để. Với đầu phun 10 cm và bộ chuyển đổi vòi phun.
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