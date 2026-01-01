WR 10 | Kärcher

Nước nóng lên đến 98°C từ máy làm sạch áp lực cao nước nóng Kärcher và dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 10, với đầu phun 10 cm đảm bảo loại bỏ cỏ hiệu quả trong không gian hạn chế. Một bộ chuyển đổi vòi phun tích hợp đảm bảo dòng nước nóng tối ưu, và cũng cho phép sử dụng với bất kỳ máy áp suất cao nào từ chúng tôi. Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ của dụng cụ loại bỏ cỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của bạn, và cho phép công việc dễ dàng cũng như lâu hơn, không bị gián đoạn.

Loại bỏ cỏ dại hiệu quả với sự kết hợp tối ưu giữa loại bỏ cỏ dại và máy làm sạch áp suất cao nước nóng Bộ điều hợp đầu phun tích hợp cho lượng nước chính xác cho mỗi máy phun rửa áp lực cao nước nóng Kärcher. Công nghệ đầu đốt Kärcher mới nhất đảm bảo nhiệt độ nước tối ưu để loại bỏ cỏ dại (lên đến 98 ° C). Máy loại bỏ cỏ dại nhỏ gọn với thiết kế nhẹ Thiết kế nhỏ gọn cho phép làm việc trong các điều kiện không gian hạn chế. Thiết kế nhẹ giúp người dùng thoải mái và cho phép thời gian làm việc lâu hơn.