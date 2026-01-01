WR 10 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.114-016.0Kết hợp với máy phun rửa áp lực cao nước nóng, dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 10 của chúng tôi cho phép loại bỏ cỏ nhanh và triệt để. Với đầu phun 10 cm và bộ chuyển đổi vòi phun.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng (Kg)
0.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.717
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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