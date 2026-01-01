WR 100 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.114-015.0Loại bỏ cỏ nhanh chóng và thoải mái: Dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 100 với khung, vòi phun rộng 100 cm và bộ chuyển đổi vòi phun tích hợp để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao nước nóng.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng (Kg)
1.2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.8
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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