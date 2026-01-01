WR 100 | Kärcher

Lý tưởng để loại bỏ cỏ dại trên các khu vực lớn hơn như lối đi hoặc bãi đỗ xe, Dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 100 của chúng tôi thể hiện sức mạnh của nó, đặc biệt là sự kết hợp với một trong những máy phun rửa áp lực cao nước nóng của chúng tôi. Nhiệt độ nước tối ưu lên tới 98°C, đảm bảo loại bỏ hiệu quả và rất thuận tiện các loại cỏ dại không mong muốn xung quanh.

Loại bỏ cỏ dại hiệu quả với sự kết hợp tối ưu giữa loại bỏ cỏ dại và máy làm sạch áp suất cao nước nóng Bộ điều hợp đầu phun tích hợp cho lượng nước chính xác cho mỗi máy phun rửa áp lực cao nước nóng Kärcher. Công nghệ đầu đốt Kärcher mới nhất đảm bảo nhiệt độ nước tối ưu để loại bỏ cỏ dại (lên đến 98 ° C). Để tiết kiệm thời gian loại bỏ cỏ dại trên các khu vực lớn hơn Thanh vòi phun rộng 100 cm với khả năng phân phối nước đều và hiệu suất diện tích cao. Khung gầm tích hợp để tạo sự thoải mái khi làm việc tối đa.