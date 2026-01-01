Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    WR 100 | Kärcher

    Kärcher stainless steel floor cleaner with two wheels and a handle attachment.

    WR 100

    Mã đơn hàng: 2.114-015.0

    Loại bỏ cỏ nhanh chóng và thoải mái: Dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 100 với khung, vòi phun rộng 100 cm và bộ chuyển đổi vòi phun tích hợp để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao nước nóng.
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