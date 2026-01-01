Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    WR 20 | Kärcher

    Chrome-plated Kärcher surface cleaner attachment with a grey handle, designed for pressure washers.

    WR 20

    Mã đơn hàng: 2.114-014.0

    Để loại bỏ cỏ dại triệt để: Dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 20 để sử dụng với máy phun rửa áp lực nước nóng Kärcher. Được trang bị một vòi phun rộng 20 cm và bộ chuyển đổi vòi phun.
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