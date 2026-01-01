WR 20 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.114-014.0Để loại bỏ cỏ dại triệt để: Dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 20 để sử dụng với máy phun rửa áp lực nước nóng Kärcher. Được trang bị một vòi phun rộng 20 cm và bộ chuyển đổi vòi phun.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng (Kg)
0.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.475
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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