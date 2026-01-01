WR 20 | Kärcher

Nhanh chóng, kỹ lưỡng và thoải mái: Dụng cụ loại bỏ cỏ dại WR 20 của chúng tôi cho thấy kỹ năng thực sự của nó, khi kết hợp với máy phun rửa áp lực cao nước nóng Kärcher. Để loại bỏ cỏ hiệu quả, máy phun rửa áp lực cao cung cấp nhiệt độ nước tối ưu là 98°C. Bộ chuyển đổi vòi phun đảm bảo dòng nước nóng được tối ưu hóa ở khoảng cách rộng 20 cm, do đó tạo điều kiện cho việc loại bỏ lâu dài các loại cỏ dại không mong muốn.

Khả năng tương thích tối ưu của máy phun rửa áp lực cao và vòi phun để loại bỏ cỏ dại hiệu quả Bộ chuyển đổi đầu phun tích hợp đảm bảo dòng nước liên tục trên toàn bộ thanh vòi. Công nghệ đầu đốt mới nhất đảm bảo nhiệt độ nước tối ưu để loại bỏ cỏ dại (lên đến 98°C). Thiết kế nhỏ gọn của cây thương cỏ dại Thiết kế nhỏ gọn cho phép sử dụng trong không gian hạn chế.