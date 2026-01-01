Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    WR 50 | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two large wheels, a metal frame, and a yellow adjustment knob.

    WR 50

    Mã đơn hàng: 2.114-013.0

    Kết hợp với máy phun rửa áp lực nước nóng từ Kärcher, dụng cụ cắt cỏ dại rộng 50cm WR 50 là lý tưởng để loại bỏ cỏ dại. Nó đi kèm với bộ khung thích ứng và bộ chuyển đổi vòi phun.
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