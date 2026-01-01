WR 50 | Kärcher

Loại bỏ cỏ dại hiệu quả và dễ dàng: Đơn giản chỉ cần gắn dụng cụ cắt cỏ dại WR 50 vào máy làm sạch áp lực nước nóng Kärcher, và loại bỏ triệt để cỏ dại gây phiền nhiễu trong một thời gian dài. Máy làm sạch áp lực nước nóng cung cấp nhiệt độ tối ưu 98°C để loại bỏ cỏ dại, trong khi bộ chuyển đổi vòi phun đảm bảo lưu lượng nước tối ưu tại vòi phun rộng 50 cm. Nhờ bộ phụ kiện gắn bánh xe thích ứng cho vòi phun, bạn có thể làm việc thoải mái và không mệt mỏi trong thời gian dài hơn.

Bao gồm bộ phụ kiện bánh xe thích ứng Hoạt động thoải mái và dễ dàng trong thời gian dài sử dụng. Luôn đảm bảo khoảng cách hoạt động tối ưu từ mặt đất. Khả năng tương thích tối ưu của máy phun rửa áp lực cao và vòi phun để loại bỏ cỏ dại hiệu quả Bộ điều hợp vòi phun tích hợp đảm bảo lượng nước chính xác theo máy phun rửa áp lực cao được sử dụng. Công nghệ đầu đốt mới nhất đảm bảo nhiệt độ nước tối ưu để loại bỏ cỏ dại (lên đến 98°C). Thiết kế nhỏ gọn của cây thương cỏ dại Thiết kế nhỏ gọn cho phép sử dụng trong không gian hạn chế.