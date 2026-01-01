WR 50 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.114-013.0Kết hợp với máy phun rửa áp lực nước nóng từ Kärcher, dụng cụ cắt cỏ dại rộng 50cm WR 50 là lý tưởng để loại bỏ cỏ dại. Nó đi kèm với bộ khung thích ứng và bộ chuyển đổi vòi phun.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng (Kg)
2.2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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