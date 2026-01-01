Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi bề mặt và cửa sổ WVP 10 Adv | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, detergent, charging station, microfiber cloth, and additional accessories.

    Máy hút bụi bề mặt và cửa sổ

    WVP 10 Adv

    Mã đơn hàng: 1.633-560.0

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