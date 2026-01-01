Máy hút bụi bề mặt và cửa sổ WVP 10 Adv | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Bề rộng vận hành của bàn hút (mm)
280
Bề rộng vận hành của vòi đầu khe (mm)
170
Dung tích bình chứa nước thải tối đa (ml)
200
Thời gian sạc pin (min)
50
Thời gian pin vận hành (min)
35
Loại pin
Pin có thể thay thế
Điện áp pin (V)
3.7
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.97
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.328
Trọng lượng bao gồm ắc-quy (Kg)
0.95
Kích thước (D x R x C) (mm)
280 x 130 x 335
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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