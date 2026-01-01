Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xô xanh 15L | Kärcher

    Blue plastic bucket with a grey handle, viewed from the front against a white background.

    Xô xanh 15L

    Mã đơn hàng: 6.999-173.0

    Xô 15 lít màu xanh dương với hệ thống làm sạch theo mã màu.
    Yêu cầu báo giá