Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xô, Xanh (4l) | Kärcher

    Blue rectangular bucket with a grey handle, viewed from the side.

    Xô, Xanh (4l)

    Mã đơn hàng: 5.999-051.0

    Với màu sạch và mức báo đổ: xô 4 lít màu xanh cho tất cả các xe đẩy làm sạch.
    Yêu cầu báo giá