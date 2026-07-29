Cepillo medio
Limpia fachadas, persianas y materiales textiles de forma óptima: el cepillo de cerdas semiduras para una colocación rápida y sencilla en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher.
Montado de forma rápida y sencilla directamente en una lanza telescópica o una lanza de alta presión conductoras de agua de Kärcher, el cepillo de cerdas semiduras es idóneo para una limpieza eficiente de fachadas, persianas y materiales textiles. La boquilla de alta presión de 25° integrada permite la aplicación con alta presión y un kit de boquillas adaptado posibilita la aplicación de agua limpia. Para garantizar la presión de apriete correcta el cepillo dispone adicionalmente de cerdas de apoyo.
Características y ventajas
Codificación por colores fácilmente comprensible
- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Posibilidades de empleo versátiles
- Boquilla de alta presión integrada para el empleo del cepillo con una limpiadora de alta presión.
- Incluye dos boquillas y un conector para el empleo con agua limpia.
- Con cuatro conexiones de boquilla para una aplicación óptima del agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Rosca de empalme
|M 18
|Color
|rojo
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de fachadas con superficies de piedra natural, enlucido o madera
- Para la limpieza de persianas
- Para la limpieza de tejidos y películas de membrana