Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero/plástico, 20 m
Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.
Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 100
|Presión máx. (bar)
|200
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|13,3
Scope of supply
- Enrollador de mangueras