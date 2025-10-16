HDS 5/11 U: el modelo básico de la gama de hidrolimpiadoras de agua caliente destaca por su sofisticado e innovador diseño vertical. Este tipo de diseño horizontal del equipo se traduce en un peso reducido y unas dimensiones muy compactas. De este modo, el equipo es muy fácil de transportar en vehículos tipo ranchera; y gracias a su grandes ruedas y al asa de empuje, presenta una gran movilidad en superficies irregulares. La combinación de la tecnología de boquillas patentada, el turboventilador y el mayor rendimiento de la bomba garantiza un rendimiento de limpieza muy eficaz. La pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención ejercida por el usuario, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un montaje y desmontaje 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, permiten trabajar con gran comodidad. El manejo sencillo y las opciones de almacenamiento de la manguera y la lanza pulverizadora completan las amplias prestaciones del equipo.