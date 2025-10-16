Hidrolimpiadora HDS 5/11 U
La hidrolimpiadora de agua caliente HDS 5/11 U es un modelo básico económico con un innovador diseño vertical para una movilidad y ergonomía excepcionales.
HDS 5/11 U: el modelo básico de la gama de hidrolimpiadoras de agua caliente destaca por su sofisticado e innovador diseño vertical. Este tipo de diseño horizontal del equipo se traduce en un peso reducido y unas dimensiones muy compactas. De este modo, el equipo es muy fácil de transportar en vehículos tipo ranchera; y gracias a su grandes ruedas y al asa de empuje, presenta una gran movilidad en superficies irregulares. La combinación de la tecnología de boquillas patentada, el turboventilador y el mayor rendimiento de la bomba garantiza un rendimiento de limpieza muy eficaz. La pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención ejercida por el usuario, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un montaje y desmontaje 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, permiten trabajar con gran comodidad. El manejo sencillo y las opciones de almacenamiento de la manguera y la lanza pulverizadora completan las amplias prestaciones del equipo.
Características y ventajas
Innovador diseño verticalTransporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Filtro fino para aguaProtección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Diseño compactoAlmacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Caudal (l/h)
|450
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|2,2
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|2,4
|Depósito de combustible (l)
|6,5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|68,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|77,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Desconexión de presión
Accesorios
