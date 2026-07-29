Limpiador de barricas BC 14/12 C
El limpiador de barricas BC 14/12 es un sistema de pulverizado para la limpieza interior de depósitos y barriles, especialmente barriles de madera de roble con capacidades entre 225 y 600 litros.
Con nuestro limpiador de barricas BC 14/12, la limpieza de barriles resulta ahora más sencilla y rentable que nunca. Se eliminan los costosos traslados y en su lugar se introduce el limpiador de barricas directamente en el barril o depósito y se inicia la limpieza inmediatamente. Tras la limpieza es suficiente una simple maniobra para cambiar el equipo del modo de limpieza a alta presión al modo de aspiración y tener barril o depósitos de nuevo listos en todo momento. Un proceso tan convincente que el instituto de formación e investigación de vino y frutales, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, emplea nuestro limpiador de barricas incluso con fines formativos y para la limpieza de barricas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Accionamiento
|Eléctrica
|Número de boquillas (Unidad(es))
|2
|Caudal (l/h)
|1400
|Número de revoluciones (rpm)
|62
|Longitud de montaje (mm)
|315 - 900
|Tensión (V)
|115 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Apertura del depósito (mm)
|mín. 40
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Peso (kg)
|4,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1170
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