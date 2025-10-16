Rentable, potente y confortable: la HDS 6/14-4 C es una limpiadora de alta presión con agua caliente monofásica de la gama compacta HDS con un electromotor de cuatro polos refrigerado por agua que sabe convencer con su amplia gama de equipamiento. El exclusivo modo eco!efficiency garantiza un servicio eficaz y rentable. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Gracias a Servo Control se pueden ajustar el caudal de agua y la presión directamente en la pistola, sin tener que soltarla de la mano. El práctico manejo mediante un botón, así como los prácticos compartimentos para boquillas y otros accesorios o herramientas, son muestra del concepto de funcionamiento bien pensado. Además, el equipo está equipado con ruedas grandes y un rodillo de dirección, que garantizan un gran nivel de movilidad, y dispone de un chasis robusto con depósitos integrados para el combustible y el detergente.