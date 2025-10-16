Hidrolimpiadora HDS 6/14-4 C
La HDS 6/14-4 C es una limpiadora de alta presión con agua caliente monofásica de la gama compacta con electromotor de cuatro polos refrigerado por agua, manejo mediante un botón y modo eco!efficiency.
Rentable, potente y confortable: la HDS 6/14-4 C es una limpiadora de alta presión con agua caliente monofásica de la gama compacta HDS con un electromotor de cuatro polos refrigerado por agua que sabe convencer con su amplia gama de equipamiento. El exclusivo modo eco!efficiency garantiza un servicio eficaz y rentable. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Gracias a Servo Control se pueden ajustar el caudal de agua y la presión directamente en la pistola, sin tener que soltarla de la mano. El práctico manejo mediante un botón, así como los prácticos compartimentos para boquillas y otros accesorios o herramientas, son muestra del concepto de funcionamiento bien pensado. Además, el equipo está equipado con ruedas grandes y un rodillo de dirección, que garantizan un gran nivel de movilidad, y dispone de un chasis robusto con depósitos integrados para el combustible y el detergente.
Características y ventajas
RentabilidadModo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20 %. Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Fácil manejoManejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo. Gran abertura de depósito con rampa de llenado. Práctica botella para la conservación del sistema que puede cambiarse desde fuera.
AlmacenajeCompartimento para accesorios con llave para boquillas, herramientas, etc. Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión. Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Fiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
Movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rodillo de dirección.
- Amplias empuñaduras integradas en el chasis.
- Cavidad para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los desniveles.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|240 - 560
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|3,6
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|3,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|2,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|111
|Peso con embalaje incluido (kg)
|119,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Desconexión de presión
- Depósito de detergente y de combustible integrado
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción
Accesorios
