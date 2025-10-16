Aspirador a batería VC 4 Cordless myHome
Aspiración sin esfuerzo, gracias a un peso bajo: la VC 4 Cordless myHome permite una aspiración sin esfuerzo en hogares pequeños.
La máxima libertad de movimientos se une al máximo confort: la aspiradora sin cables VC 4 Cordless myHome, con una autonomía de hasta 30 minutos, evita tener que arrastrar una gran carcasa. Gracias a sus múltiples funciones inteligentes, la aspiración se convierte en toda una experiencia: vaciado en un solo clic del recipiente de polvo, función Boost, sonido agradable, diseño ergonómico y boquilla para suelos activa que garantizan una recogida de suciedad fiable en suelos duros y alfombras. Mediante la cómoda función Caps Lock ya no es necesario pulsar permanentemente la tecla de alimentación. Gracias a su diseño sofisticado, también permite llegar a lugares de difícil acceso, por ejemplo, a lo largo del sofá o debajo de los muebles.
Características y ventajas
Técnica perfectamente adaptadaPotente batería de 21,6 V, perfectamente adaptada a la boquilla para suelos activa. Autonomía optimizada de 30 min. en el modo normal.
Regulación de la potencia en dos etapasAutonomía suficiente para la limpieza de pequeñas viviendas. Modo Boost opcional. Autonomía de hasta 18 min. en el máximo nivel de potencia.
Facilidad de manejoLa potencia puede adaptarse rápida y sencillamente a los requisitos de diferentes aplicaciones. Vaciado fácil de los filtros en un solo clic. Caps Lock incluido para un uso más fácil.
Sofisticado sistema de filtros
- Sistema de filtros de 3 niveles con filtro de ciclón, de entrada de aire y de esponja.
- No requiere la compra posterior de bolsas de filtro.
- Vaciado fácil de los filtros en un solo clic.
Boquilla para suelos activa
- Recogida de suciedad óptima mediante rodillos motorizados.
- Proporciona una limpieza fiable de las superficies.
- Gran maniobrabilidad y muy buena manejabilidad en muebles.
Almacenamiento sencillo de la aspiradora a batería
- Gracias al soporte de pared, el equipo se puede almacenar fácil y rápidamente.
- Ocupa poco espacio y está lista para el uso en todo momento.
- Carga cómoda mediante un espacio de estacionamiento fijo.
Uso versátil
- Posibilidad de utilizar otros accesorios para limpiar de manera ideal cualquier zona de la casa.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Tamaño del depósito (ml)
|650
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|21,6
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo normal: / aprox. 30 Modo Boost: / aprox. 18
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|345
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Batería: Batería 21,6 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Filtro de espuma
- Filtro de entrada de aire: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos universal
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías y brocha para muebles (2 en 1)
- Tubo de aspiración: Plástico
- Soporte de pared pequeño
Equipamiento
- Sistema de filtros sin bolsa
- Regulación de la potencia: con 2 niveles de potencia
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Alfombras
- Superficies textiles
- Escaleras
Accesorios
