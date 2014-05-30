Aplicaciones de la limpiadora de vapor
¡Vaporice la suciedad! Con una limpiadora de vapor, puede limpiar casi todas las superficies de su vivienda a fondo y de forma higiénica y respetuosa con el medio ambiente, incluso las hendiduras más pequeñas. Sin rayas de limpieza, ya que se prescinde de detergente. Y sin residuos de cal, ya que el agua se desmineraliza al generar el vapor.
Eliminación de depósitos de grasa
1. El acero inoxidable está de moda, pero solo es bonito sin películas de grasa. En este sentido, podrá alcanzar resultados especialmente buenos con la funda suave de terciopelo y felpa y el paño de microfibra de color amarillo (accesorios especiales) del kit de paños de microfibra para cocina.
2. Si la película de grasa tiene ya un tiempo, no se librará de tener que frotar y apretar constantemente. Para ello, utilice siempre vapor.
3. Poco a poco, la grasa se impregna en el paño. Por lo tanto, tendrá que cambiar el paño de vez en cuando.
4. Parte por parte se trabaja sobre la superficie por turnos: en una mano la boquilla y en la otra el paño nuevo.
Limpieza de juntas simples
1. Para una limpieza específica de las juntas, es idónea la boquilla de chorro concentrado, a la que también puede acoplarse un cepillo redondo.
2. Con la vaporización directa y el rápido movimiento de fregado, puede desprenderse incluso la suciedad más incrustada.
3. Tras la limpieza con vapor, la superficie se seca con un paño. Advertencia sobre las juntas de silicona: vaporícelas brevemente para proteger el material.
Limpieza de la cocina y las placas de cocina
1. Para muchos métodos de limpieza, las placas de vitrocerámica son un punto débil: ¡no es el caso de la limpiadora de vapor! En el cepillo redondo se coloca una espiral de acero inoxidable. Puede encontrarla en cualquier tienda de productos para el hogar.
2. No tenga miedo, porque en combinación con el vapor no quedan arañazos en la vitrocerámica. Durante la limpieza el vapor crea una especie de capa deslizante. Las juntas y los bordes del marco de la vitrocerámica pueden limpiarse sin funda con el cepillo de chorro concentrado.
Limpieza de grifos
1. Para no rayar los grifos de cromo y acero inoxidable, utilice exclusivamente la boquilla de chorro concentrado. Colóquela muy cerca del objeto que desee limpiar y espere hasta que la cal se haya desprendido. Si está muy incrustada o se encuentra en un punto incómodo, la boquilla puede equiparse con un cepillo. A continuación, limpie el punto frotando con el impulso de vapor fuerte.
2. Las capas de cal más gruesas primero deben rociarse con vinagre y dejar que este actúe durante unos 5 minutos.
Limpieza de ventanas con la boquilla para limpieza de ventanas
1. Antes de utilizar por primera vez una limpiadora de vapor, realice una limpieza a fondo: con la boquilla manual y el paño de vapor, limpie frotando los cristales por completo y pase un paño seco.
Consejo para el invierno: si los cristales están muy fríos, precaliéntelos a una distancia de unos 5 cm.
2. A continuación, con la boquilla para limpieza de ventanas vaporice las superficies de vidrio y con el labio de goma de la boquilla para limpieza de ventanas repase las ventanas de arriba a abajo.
3. Si también quiere limpiar los cristales por fuera, tenga en cuenta que las limpiadoras de vapor son productos para interiores y no deben llevarse al exterior por motivos técnicos de seguridad. Como puede apreciarse en la imagen, este problema puede solucionarse.
4. Tras esta limpieza inicial, la próxima limpieza de ventanas será mucho más fácil: con la boquilla para limpieza de ventanas el cristal entero se vaporiza por dentro y por fuera en franjas a una distancia de 10 cm de arriba a abajo.
5. A continuación, repase la ventana con el labio de goma también en franjas de arriba a abajo y, por último, páselo una vez transversalmente en la parte inferior. Para evitar la formación de rayas, seque el labio de goma con un paño.
6. No se preocupe si al repasar los cristales con el labio de goma todavía quedan gotas de agua en la superficie. Puede quitarlas con el paño de forma muy sencilla y sin hilos.
Limpieza de ventanas con chorro concentrado y escobilla
1. Al igual que en la limpieza con la boquilla para limpieza de ventanas: primero lleve a cabo una limpieza a fondo.
2. A continuación, con la boquilla de chorro concentrado, vaporice la superficie de cristal de arriba a abajo.
3. Después, con la escobilla, retire el «agua de vapor» en varias franjas hacia abajo.
4. Por último, absorba la humedad con un paño, ¡y listo!
Limpieza de suelos enlosados
1. Para la limpieza de mantenimiento o limpieza final, utilice un paño que doblará y colocará tirante en la boquilla para suelos. Para una limpieza especialmente a fondo, puede emplear también el paño de microfibras (accesorio especial).
2. Arrastre la boquilla de un lado para otro rápidamente tras liberar el vapor, lo que le permitirá no tener que añadir vapor de forma permanente. Para limpiar las juntas, no solo tiene que mover la boquilla transversalmente, sino también moverla a propósito
en diagonal una vez en la junta.
Limpieza de suelos laminados
1. Con una limpiadora de vapor con regulación del caudal de vapor (nivel inferior), también puede limpiar laminado o parqué (sin aceites ni ceras). Trabaje con dos paños (= cuatro capas) para que entre en contacto directamente con la superficie la menor cantidad de vapor posible.
2. Establezca la SC 1702 solamente en modo de vapor y no permanezca durante mucho rato con la boquilla vaporizadora en un mismo punto. Preste atención para no crear charcos. La humedad residual
se seca rápidamente y sin dejar rayas.
Planchado
1. Al planchar con presión de vapor, coloque su plancha de vapor a la máxima temperatura. La emisión de vapor continua evita el sobrecalentamiento de la ropa, ya sea de algodón, seda o lino.
2. Suela antiadherente (accesorio especial): con ella, no quedan zonas brillantes en los tejidos delicados y oscuros (como el lino). Ya no es necesario planchar las camisetas estampadas por el lado izquierdo.
3. La presión de vapor es tan intensa que solo es necesario planchar por un lado incluso los vaqueros gruesos. No ejerza demasiada presión con la plancha de vapor y pase lentamente por la prenda de ropa: la presión de vapor trabaja por usted.
Refrescar ropa
1. Con la boquilla adicional para la conservación de textiles, refrescar la ropa también se convierte en un juego de niños. Las arrugas de las cortinas y las prendas de ropa se alisan de forma muy sencilla, sin tener que colocarlas sobre la tabla de planchar. Los olores también se eliminan de forma fiable. ¡Un auténtico alivio!
2. Con el quitapelusas integrado, puede eliminar pelos y pelusas de las prendas de ropa sin esfuerzo.