Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix
La limpiadora de vapor compacta 2 en 1 SC 1 EasyFix es ideal para limpiezas rápidas y de mantenimiento sin el uso de productos químicos. Gracias a la boquilla EasyFix para suelos, también garantiza resultados impecables en el suelo con mínimo esfuerzo.
La limpiadora de vapor compacta 2 en 1 SC 1 EasyFix (con kit de limpieza de suelos) de Kärcher es ideal para todo el hogar, sin necesidad de productos químicos. Su potente acción elimina hasta el 99,999% de virus¹⁾ y el 99,99% de bacterias comunes²⁾ en superficies duras del hogar. Gracias a su tamaño reducido, es perfecta para limpiezas rápidas y profundas, además de ser fácil de guardar en cualquier lugar. El vapor y su variado conjunto de accesorios aseguran una limpieza eficaz en grifos, baldosas, cocinas, campanas extractoras y rincones difíciles. El kit EasyFix permite limpiar suelos fácilmente, eliminando suciedad y grasa de forma rápida y eficiente.
Características y ventajas
Potente presión de vapor de 3,0 barEliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados de limpieza óptimos en los suelos duros más diversos del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Pequeña, manejable y fácilmente almacenableEl equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
Seguro para niños en el equipo
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 20
|Potencia calorífica (W)
|1200
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,2
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Boquilla de alto rendimiento
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
- Vaso medidor.: 200 ml
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
