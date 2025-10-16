Especificaciones técnicas

Certificado de ensayo¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾ Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) aprox. 20 Potencia calorífica (W) 1200 Máx. presión de vapor (bar) máx. 3 Longitud del cable (m) 4 Tiempo de calentamiento (min) 3 Capacidad de la caldera (l) 0,2 Número de fases de corriente (Ph) 1 Tensión (V) 220 / 240 Frecuencia ( Hz ) 50 / 60 Color blanco Peso sin accesorios (kg) 1,6 Peso con embalaje incluido (kg) 3,3 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).