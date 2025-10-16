La limpiadora de vapor básica SC 2 EasyFix, de manejo sencillo e intuitivo, dispone de dos posiciones de regulación del vapor para adaptar su intensidad en función de la superficie y el grado de suciedad. El práctico almacenaje de accesorios en el equipo y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles prácticos que consiguen que la limpieza con vapor resulte aún más cómoda. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible asegura la máxima ergonomía y proporciona unos resultados de limpieza perfectos gracias a la tecnología de láminas. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos a la boquilla para suelos y quitarlo sin entrar en contacto con la suciedad. La SC 2 EasyFix limpia sin productos químicos y es de uso universal. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Gracias a sus diversos accesorios, limpia de forma higiénica los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas. Incluso la suciedad resistente se elimina con eficacia.