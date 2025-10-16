La SC 3 EasyFix es la limpiadora de vapor más rápida del momento y está lista para empezar tras un tiempo de calentamiento de solo 30 segundos. El depósito de agua rellenable de forma permanente permite trabajar sin interrupciones. El cartucho de descalcificación incorporado descalcifica el agua de manera autónoma y permite alargar la vida útil del equipo. La SC 3 EasyFix de Kärcher limpia sin productos químicos y se puede usar en prácticamente cualquier sitio. Su especialidad son las superficies duras domésticas de todo tipo. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Los versátiles accesorios permiten limpiar de manera higiénica los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las grietas más pequeñas, incluso con suciedad resistente. Incluye también la boquilla para suelos flexible EasyFix con articulación flexible para ofrecer la máxima ergonomía y tecnología de láminas para alcanzar unos resultados de limpieza perfectos. Con el cómodo sistema de cierre de autofijación, el paño para suelos se fija sin esfuerzo a la boquilla para suelos y se retira sin tocar la suciedad. Las dos posiciones de regulación de vapor permiten un ajuste perfecto en función de la superficie y de la suciedad. Otros detalles: almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.