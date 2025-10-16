Limpiadora de vapor SC 3 EasyFix
La limpiadora de vapor SC 3 EasyFix con boquilla para suelos EasyFix y cartucho de descalcificación permite limpiar sin interrupciones gracias al depósito de agua rellenable de forma permanente. Tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos.
La SC 3 EasyFix es la limpiadora de vapor más rápida del momento y está lista para empezar tras un tiempo de calentamiento de solo 30 segundos. El depósito de agua rellenable de forma permanente permite trabajar sin interrupciones. El cartucho de descalcificación incorporado descalcifica el agua de manera autónoma y permite alargar la vida útil del equipo. La SC 3 EasyFix de Kärcher limpia sin productos químicos y se puede usar en prácticamente cualquier sitio. Su especialidad son las superficies duras domésticas de todo tipo. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Los versátiles accesorios permiten limpiar de manera higiénica los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las grietas más pequeñas, incluso con suciedad resistente. Incluye también la boquilla para suelos flexible EasyFix con articulación flexible para ofrecer la máxima ergonomía y tecnología de láminas para alcanzar unos resultados de limpieza perfectos. Con el cómodo sistema de cierre de autofijación, el paño para suelos se fija sin esfuerzo a la boquilla para suelos y se retira sin tocar la suciedad. Las dos posiciones de regulación de vapor permiten un ajuste perfecto en función de la superficie y de la suciedad. Otros detalles: almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Breve tiempo de calentamientoCon un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integradoEl depósito puede llenarse en cualquier momento: vapor permanente sin interrupciones de trabajo. Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
- Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.
Interruptor de conexión/desconexión en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 75
|Potencia calorífica (W)
|1900
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3,5
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|1
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|3,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.
Scope of supply
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Cartucho de descalcificación: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
- Depósito: se puede rellenar contínuamente
- Manguera de vapor con pistola: 2.2 m
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
