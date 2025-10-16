Barredora-aspiradora KM 100/100 R G
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores entre 8000 y 10 400 m2/h.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: - Motor Honda de 6,7 kW - 1 pedal para marcha adelante y marcha atrás - Radio de giro pequeño (3350 mm) - Freno de estacionamiento automático con tecnología de vacío - Desconexión automática del motor al abandonar el asiento Sistema de barrido/aspiración: el equipo funciona según el principio de barrido por encima del cepillo, es decir, la suciedad pasa por encima del cepillo cilíndrico de barrido hacia atrás hasta llegar al depósito para la suciedad. El cepillo cilíndrico de barrido está suspendido de forma que oscila y se adapta a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido pueden cambiarse sin herramientas. La trampilla para suciedad gruesa incorporada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de refrescos, astillas, grava u hojas húmedas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido se accionan hidráulicamente. Un segundo cepillo lateral está disponible opcionalmente. Depósito para la suciedad: los dos depósitos para la suciedad de 50 litros cada uno se pueden extraer lateralmente Manejo: el cepillo lateral y el cepillo cilíndrico principal de barrido se pueden bajar accionando un interruptor. La marcha adelante y la marcha atrás se controlan mediante un único pedal.
Características y ventajas
Protección contra impactosPara proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Mantenimiento sencilloCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Accionamiento – Potencia (kW)
|6,7
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|8000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|10400
|Ancho de trabajo (mm)
|700
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1300
|Depósito de suciedad (l)
|100
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|340
|Peso, listo para el uso (kg)
|300
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtro redondo de poliéster
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
